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Roma, Ranieri ‘spegne’ lite con Gasperini: “Stanno dando tutto, uniti per un unico scopo”

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(Adnkronos) –
Claudio Ranieri ‘spegne’, o forse rimanda, la lite con Gian Piero Gasperini. Oggi, giovedì 23 aprile, il dirigente giallorosso è tornato a parlare dopo il battibecco a distanza con l’allenatore della Roma prima della partita interna con il Pisa. “Ci aspettiamo il meglio. I ragazzi stanno dando tutto, quindi forza Roma sempre comunque vada. E tutti uniti per un unico scopo”, ha detto il senior advisor al Salone d’Onore del Coni, dove ha ricevuto il ‘Premio Città di Roma’.  

“Ricevo questo premio con orgoglio, è dedicato alla città di Roma. È qualcosa di bello, parti dal basso e vieni premiato qui, è qualcosa che da bambino non mi sarei aspettato”, ha aggiunto Ranieri, “ringrazio tutti per aver pensato a me e per il lavoro meraviglioso che state facendo. Soprattutto in un momento storico come questo, in cui i ragazzi non sanno dove andare e non hanno un sogno, voi state aprendo la via per un sogno a tanti ragazzi”. 

 

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