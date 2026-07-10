Russia-Cina, svelata cooperazione militare dal 2023: “Pechino ha insegnato a Mosca a silenziare Starlink”

(Adnkronos) – La Cina avrebbe aiutato la Russia a capire come silenziare Starlink, il sistema di comunicazione satellitare prodotto dalla Space X di Elon Musk usato dagli ucraini, fra l’altro, per colpire obiettivi in profondità in Russia e il cui funzionamento, come hanno denunciato nei giorni scorsi fonti ucraine, i russi hanno iniziato a minacciare con blocchi di disturbo elettronico sistemati civino a possibili obiettivi.

The Insider, sito di inchiesta indipendente, ha scoperto insieme a Der Spiegel e Le Monde, un accordo di cooperazione militare strutturata fra Russia e Cina per programmi di sviluppo di armi multidominio chiaro dall’esito di una visita del giugno del 2023 di una delegazione cinese a Mosca, per negoziati segreti con la Almaz-Nantey, azienda del complesso militar industriale che produce componenti di difesa aerea. L’intesa si concentra su sistemi di difesa aerea e missilistica integrati di nuova generazione, sistemi per intercettare missili balistici, di manovra di testate e missili ipersonici.

In un forum di cooperazione tecnico militare a Guangzhou nel novembre del 2023, i militari cinesi avevano proposto ai partner russi una serie di metodi per annientare i satelliti. Metodi che andavano da pressioni legali e diplomatiche alla distruzione totale, passando per l’occupazione delle frequenze e delle posizioni orbitali usate da Starlink al disturbo elettronico, che è quello che sta accadendo.

Nel dicembre 2024, si è svolto a Ekaterinburg un altro forum bilaterale. La delegazione di Pechino ha proposto ai russi di condividere i dati sui raid dei droni in Ucraina. Anche la Cina sviluppa droni, ma non ha esperienza sul teatro maturata dalla Russia in questi ultimi anni di guerra. In cambio dei dati, i cinesi hanno proposto ai russi di fornire tecnologie di intelligenza artificiale e la capacità di produzione a volumi enormi. Un altro scambio proposto dai cinesi è il rifornimento di microchip ed elettronica in cambio di materie prime e componenti duali.

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