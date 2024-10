Russia e Iran più vicini, Putin: “Relazioni ottime, per noi è una priorità”

(Adnkronos) –

Le relazioni con l’Iran sono “per la Russia una priorità”. Vladimir Putin rafforza l’asse con Teheran incontrando per la prima volta il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ad Ashgabat, in Turkmenistan, in un colloquio durato un’ora. “E le relazioni si stanno sviluppando molto bene. Quest’anno assistiamo a una crescita dell’interscambio”, ha aggiunto il presidente. Putin ha anche parlato dell’istituzione “irreversibile” di un nuovo ordine mondiale, lontano dal dominio degli Stati Uniti. A confermare la convergenza tra Russia e Iran è stato anche il Presidente iraniano Masoud Pezeshkian, che ha annunciato la firma di un Trattato di partnership strategica che dovrebbe essere firmato a margine del vertice dei Brics, la prossima settimana a Kazan, come ha anticipato proprio il Presidente iraniano Masoud Pezeshkian. “Auspico che concluderemo questo accordo durante il vertice con la Russia. Le nostre posizioni sono molto simili”, ha affermato. Le relazioni bilaterali sono “strategiche e sincere” e la cooperazione “si rafforza ogni giorno di più nei settori dell’economia e della cultura”. L’agenzia russa Tass ha poi precisato che tutte le procedure necessarie per la firma del Trattato sono state completate. Lo scorso 18 settembre, Putin aveva approvato la bozza dell’intesa. E lo scorso 4 ottobre l’ambasciatore iraniano a Mosca, Kazem Jalali, aveva dichiarato che il documento era pronto per essere firmato. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)