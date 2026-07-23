Sabalenka sceglie Sinner: “Lo preferisco ad Alcaraz, siamo simili”

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Aryna Sabalenka preferisce Jannik Sinner a Carlos Alcaraz. La tennista bielorussa, numero 1 del ranking Wta e reduce dall’eliminazione agli ottavi di finale di Wimbledon, ha parlato della rivalità che sta caratterizzando il tennis maschile, esprimendo una netta e chiara preferenza.

“Preferisco di più Jannik perché abbiamo uno stile di gioco simile. Penso che entrambi abbiamo un buon dritto, un rovescio abbastanza buono e un buon servizio”, ha detto Sabalenka a First&Red, “entrambi giochiamo uno stile di tennis piuttosto aggressivo, direi. Ma penso che sia impossibile scegliere un solo giocatore in questo confronto”.

“Quando Alcaraz ha battuto Jannik al Roland Garros 2025 dopo tre match point, è stato incredibile. Ma a Wimbledon 2025, facevo il tifo per Jannik perché mi dispiaceva davvero per lui al Roland Garros”, ha rivelato Sabalenka.

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