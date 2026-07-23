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Ucraina, colpita raffineria russa. Lavrov: “Mosca vuole fine guerra per via diplomatica”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – La Russia vuole la fine della guerra in Ucraina. Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha incontrato il Ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov a Manila. Durante l’incontro, durato più di mezz’ora, Lavrov e Rubio hanno discusso della guerra in Ucraina e l’agenzia di stampa russa RIA ha affermato che “Lavrov ha confermato che la Russia è pronta a porre fine al conflitto per via diplomatica”. 

L’esercito ucraino intanto ha lanciato nella notte attacchi con droni contro diverse regioni russe, colpendo obiettivi in numerose città, secondo quanto riportato da canali di informazione russi su Telegram, che citano fonti locali. Un vasto incendio è stato avvistato presso la raffineria NS-Oil nella località di Novospasskoye, nell’oblast’ di Ulyanovsk, a circa 500 chilometri a est di Mosca, a seguito di un presunto attacco di un drone ucraino.  

La raffineria, di dimensioni relativamente ridotte e situata a circa 650 chilometri dal confine tra Russia e Ucraina, produce principalmente prodotti petroliferi, con una capacità di 600.000 tonnellate di greggio all’anno. In un’altra zona della Russia, una densa colonna di fumo nero è stata vista levarsi sopra la città di Tuymazy, nella Repubblica del Bashkortostan, in seguito a un presunto attacco a una stazione di pompaggio del petrolio nella località. 

 

internazionale/esteri

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