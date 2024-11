Salvatore Luongo nuovo comandante generale dei Carabinieri

(Adnkronos) – Il generale Salvatore Luongo è il nuovo comandante generale dei carabinieri. La nomina è arrivata nel corso del Cdm di oggi. Luongo, già vicecomandante generale dell’Arma, prenderà il posto di Teo Luzi. Nato a Napoli, 62 anni, Luongo ha intrapreso la carriera militare nel 1977, frequentando i corsi della Scuola Militare Nunziatella a Napoli, dell’Accademia Militare di Modena e della Scuola di Applicazione Carabinieri di Roma. Laureato in Giurisprudenza, Scienze Politiche e Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna, ha conseguito i master in Studi Internazionali Strategico-Militari, Scienze Strategiche ed è in possesso del Diploma Superiore di Scienze Umanistiche conseguito presso l’università Gregoriana di Roma. Ha frequentato il secondo corso 1Ssm1 presso il Centro Alti Studi della Difesa. E’ conoscitore della lingua inglese (2° grado Slee). Ha collaborato con l’Università di Roma IV con incarichi di docenza, occupandosi degli aspetti penali della medicina legale e riguardanti, in particolare, la lotta al doping. E’ stato tutor e relatore del Master di II livello Open innovation and entrepreunership dell’Università Campus Biomedico di Roma. Luongo ha avuto diversi ruoli di vertice nella Capitale. Da ufficiale inferiore, dopo le prime esperienze come comandante di Plotone dell’Ottavo Battaglione e di sezione del Nucleo Radiomobile della Legione Roma, ha ricoperto gli incarichi di comandante delle Compagnie di Taurianova, Roma Casilina e Roma Trastevere. Da ufficiale superiore è stato addetto all’ufficio personale ufficiali e capo ufficio del capo di Stato Maggiore dell’Arma dei Carabinieri, comandante del Gruppo Carabinieri Roma, assistente militare e aiutante di Campo per l’Arma dei Carabinieri del presidente della Repubblica e comandante Provinciale Carabinieri di Milano e di Roma. “Un ringraziamento sentito al generale Teo Luzi per la capacità e la passione con cui ha guidato l’Arma in questi anni e per tutta la sua vita dedicata al servizio dei cittadini. Buon lavoro al generale Luongo, che sale al vertice dell’Arma dei Carabinieri, nella certezza che la sua lunga esperienza lo vedrà protagonista di una positiva azione a tutela dei cittadini e a difesa delle tradizioni e delle funzioni preziose dell’Arma dei Carabinieri”. Lo afferma il capogruppo di Fi al Senato, Maurizio Gasparri. “Come i suoi predecessori -aggiunge- potrà trovare nei Gruppi parlamentari di Forza Italia un riferimento saldo e solido, sempre al servizio dei Carabinieri e di tutte le Forze dell’Ordine, delle Forze Armate perché per noi la tutela del popolo in divisa è una assoluta priorità quotidiana”. “Auguri di buon lavoro al generale Salvatore Luongo, appena nominato comandante generale, che sarà per l’arma dei Carabinieri una guida autorevole e una garanzia per le istituzioni. Un ringraziamento speciale va al generale Teo Luzi, per l’eccellente lavoro svolto”. Così in una nota il senatore Matteo Renzi. “La nomina del generale Salvatore Luongo a comandante generale dell’Arma dei Carabinieri è per gli italiani la certezza che la Benemerita potrà continuare a contare su una guida autorevole e sicura nel solco della sua grande tradizione. Al generale Teo Luzi i ringraziamenti per aver servito e adempiuto al suo ruolo nella maniera esemplare che ha segnato tutta la carriera di un grande servitore dello Stato. Con il generale Luongo sono certo che l’Arma saprà affrontare le sfide di un tempo complicato: la visione, l’esperienza e l’ancoraggio saldo ai valori della Costituzione lo accompagneranno in questo percorso accanto a tutti i Carabinieri d’Italia”. Lo sottolinea Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e vicepresidente della Camera. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)