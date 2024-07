Samsung: lancia Galaxy Buds3, Buds3 Pro, Galaxy Watch7 e Watch Ultra

(Adnkronos) – Parigi ha fatto da cornice al tanto atteso evento, firmato Samsung Electronics, Galaxy Unpacked, dove i nuovi Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6, insieme ai Galaxy Buds3 e Galaxy Buds3 Pro, tutti dotati del sistema di intelligenza artificiale Galaxy Ai ulteriormente potenziato, sono stati presentati a livello mondiale. Lanciati anche i nuovi wearable della casa sudcoreana: il Galaxy Watch 7 e Galaxy Watch Ultra. In particolare, la Serie Galaxy Buds3 espande l’esperienza connessa attraverso l’intelligenza artificiale Galaxy, che ora offre una nuova esperienza di comunicazione: se si sta frequentando un corso in una lingua straniera, è possibile attivare Interprete in modalità Ascolto su Galaxy Z Fold6 o Flip6 con la serie Galaxy Buds3 collegata alle orecchie. In questo modo si potrà ascoltare la lezione tradotta direttamente attraverso gli auricolari, rimuovendo le barriere linguistiche. Inoltre, la semplice pronuncia di due parole tramite Comando vocale consente di controllare funzioni come la riproduzione o l’interruzione della musica senza toccare manualmente gli auricolari o il telefono. Il suono può anche essere ottimizzato in modo intelligente, indipendentemente da come vengono indossate i Galaxy Buds: “L’intelligenza artificiale applicata alle Buds3 e Buds3 Pro permetterà di capire il contesto in cui ci si trova e, di conseguenza, regolare la cancellazione dei rumori: se passa un’ambulanza, ad esempio, è un rumore che dobbiamo sentire, quindi il Noise Canceling verrà ridotto. Il rumore di un martello pneumatico, invece, su una strada con lavori in corso, è un rumore che andrà cancellato e le innovative Buds3 lo faranno in modo efficiente”. Ha spiegato all’Adnkronos Nicolò Bellorini, Vice president divisione MX di Samsung Electronics Italia. I microfoni della serie Galaxy Buds3, infatti, analizzano il suono interno ed esterno in tempo reale per migliorare il suono e la qualità della cancellazione attiva del rumore (ANC) attraverso l’equalizzazione adattiva e l’ANC adattiva. Quando si ascolta la musica, inoltre, gli auricolari Galaxy Buds3 Pro raccolgono e identificano costantemente il suono circostante per regolare automaticamente il livello ottimale di rumore e suono senza la regolazione manuale tramite il controllo disturbi adattivo, il rilevamento degli allarmi e il rilevamento vocale, il tutto per fornire maggiore comodità. Novità anche dal punto di vista del design, che garantisce una vestibilità ottimale: il design a lama riflette l’identità iconica di Galaxy Buds e si rivolge ai consumatori più attenti allo stile, grazie a un design ultra-elegante e moderno, completato dall’integrazione di Luci LED. Questo nuovo design consente un’esperienza fisica più intuitiva, permettendo di controllare il dispositivo semplicemente toccandolo o sfiorandolo, offrendo contemporaneamente comodità ed estetica. Galaxy Buds3 e Galaxy Buds3 Pro offrono due opzioni di design: il Galaxy Buds3 Pro è un modello con vestibilità in-ear per chi cerca un suono coinvolgente, mentre il Galaxy Buds3 è un modello con vestibilità open-type per chi preferisce utilizzare il dispositivo in diverse situazioni per lungo tempo. Per offrire un’esperienza audio premium, infine, Galaxy Buds3 Pro sono dotati di hardware avanzato, tra cui altoparlanti a 2 vie migliorati con tweeter planare per una riproduzione sonora sofisticata e precisa ad alta gamma e doppi amplificatori per un’esperienza sonora cristallina in movimento. Nuove intelligenti esperienze anche con i nuovi Samsung Galaxy Watch7 e Galaxy Watch Ultra, la gamma di dispositivi indossabili in grado di garantire il monitoraggio smart della propria salute, migliorando la qualità di vita quotidiana. Queste nuove integrazioni alla gamma di dispositivi indossabili sono al centro della visione di Samsung che prevede che Galaxy AI migliori la salute digitale, offrendo approfondimenti personalizzati ed esperienze su misura per una comprensione più completa del proprio stato di salute e benessere attraverso un approccio olistico. Ottenere informazioni accurate, dettagliate e avanzate sulla salute personale è un fattore chiave in questo processo e le innovazioni dei sensori adottate da Samsung su Galaxy Ring, Galaxy Watch7 e Galaxy Watch Ultra contribuiscono a realizzare questa visione. Galaxy Ring offre un approccio diretto al benessere, fornendo un monitoraggio e tracciamento dello stato di salute e approfondimenti personalizzati indossando il dispositivo al dito anche mentre si dorme. Galaxy Watch7 massimizza il benessere quotidiano con allenamenti personalizzati e funzionalità di monitoraggio intelligente e preventivo della salute. Galaxy Watch Ultra – l’ultimo nato della linea Galaxy Watch – è lo smartwatch Samsung più performante, progettato per raggiungere traguardi di livello superiore: “Insieme ai Foldable e alle Buds3 e Buds3 Pro lanciamo anche il Watch7 e il Watch Ultra. La grossa novità anche per quanto riguarda l’ecosistema dei nuovi orologi smart è l’intelligenza artificiale – sottolinea Bellorini – tramite la sensoristica, ad esempio, si potranno disegnare su misura per l’utente dei programmi di allenamento per migliorare il wellness o la qualità del sonno”. Grazie alla funzione Composizione corporea è possibile ricevere un’istantanea completa del proprio fisico e della propria forma fisica, per una comprensione completa del proprio corpo. È possibile ricevere letture in tempo reale e avvisi in caso di frequenza cardiaca anormalmente alta o bassa con il monitoraggio della frequenza cardiaca, rilevare i ritmi cardiaci irregolari indicativi di fibrillazione atriale (AFib) con IHRN (Notifica battito cardiaco irregolare), e di ottenere una comprensione più approfondita della salute del cuore con il monitoraggio dell’elettrocardiogramma (ECG) e della pressione arteriosa (BP). Caratterizzato dall’iconico design circolare di Samsung, Galaxy Watch7, sarà disponibile in due dimensioni, grande (cassa da 44mm) e piccolo (cassa da 40mm)e consentirà agli utenti di abbinare il proprio stile personale a nuovi cinturini, tra cui un design a onde e dettagli colorati, oltre a un’ampia gamma di quadranti. L’innovativo dispositivo offre anche esperienze più intuitive e senza soluzione di continuità tra i dispositivi Galaxy collegati: è possibile rispondere ai messaggi senza fatica con la funzione Risposte suggerite intelligenti, che suggerisce le risposte più adatte analizzando le conversazioni precedenti grazie a Galaxy AI. Con il gesto Doppio avvicinamento dita, è possibile controllare facilmente un Galaxy Watch e uno smartphone Galaxy collegato anche quando si hanno le mani occupate, e utilizzare in modo semplice Samsung Wallet per i pagamenti o l’accesso ai Digital ID in modo da rendere più comoda ogni attività quotidiana. Infine, l’utente potrà massimizzare le proprie prestazioni grazie al nuovo Galaxy Watch Ultra: sblocca ulteriormente le esperienze di fitness migliorate per ottenere risultati di livello superiore con intelligenza e capacità di ultima generazione. Facendo eco all’eredità del design circolare di Galaxy Watch, un nuovo design a cuscinetto migliora la protezione e la completezza visiva, mentre il Sistema di aggancio dinamico per un maggiore comfort consente agli utenti di essere la migliore versione di se stessi ovunque e in qualsiasi momento. Le funzionalità premium costruite per una durata estrema consentono agli utenti di superare i limiti e di andare oltre, grazie alla struttura in titanio di grado 4 e alla resistenza all’acqua di 10ATM. Inoltre, Galaxy Watch Ultra funziona a una gamma più ampia di altitudini, da 500 metri sotto il livello del mare fino a 9.000 metri di altezza, per tracciare esperienze di fitness avanzate come il nuoto nell’oceano e il ciclismo in ambienti estremi. È possibile tenere traccia degli allenamenti multi-disciplina per il triathlon, dal nuoto al ciclismo alla corsa, grazie al nuovo riquadro Multi-sport. Inoltre, la nuova funzione Potenza di soglia funzionale (FTP) per il ciclismo misura con precisione la potenza massima in soli 4 minuti con metriche FTP potenziate dall’intelligenza artificiale per sbloccare il pieno potenziale in base a indicatori unici per l’utente. Galaxy Watch Ultra offre anche un’avanzata Zona HR personalizzata in modo che gli utenti possano allenarsi a livelli di intensità ottimali in base alle loro capacità fisiche. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)