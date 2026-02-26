14.1 C
Firenze
giovedì 26 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sanremo 2026, Patty Pravo cade dalla sedia in conferenza stampa: cosa è successo

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Momento di paura per Patty Pravo. La cantante, in gara al Festival di Sanremo con il brano ‘Opera’, ha rischiato oggi di farsi male durante la conferenza stampa.  

 

L’icona della musica italiana è entrata in sala salutando i giornalisti e, nel tentativo di sedersi, ha avuto un momento di difficoltà. Come mostra il video diventato virale sui social, infatti, Pravo non ha trovato subito l’appoggio della sedia, ma è riuscita a recuperare l’equilibrio con un riflesso attento e veloce, tra gli applausi dei presenti.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
14.1 ° C
15.1 °
12.1 °
73 %
0.5kmh
0 %
Gio
14 °
Ven
18 °
Sab
18 °
Dom
19 °
Lun
18 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1476)ultimora (1304)sport (84)Eurofocus (50)demografica (38)Eugenio Giani (17)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati