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Scomparso da un mese a Bari, corpo ritrovato oggi in un negozio

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(Adnkronos) – Il cadavere di un uomo di 68 anni, di Carbonara di Bari, del quale era stata denunciata la scomparsa tre settimane fa, è stato ritrovato poco prima di mezzogiorno dai carabinieri della Compagnia ‘San Paolo’ all’interno di un esercizio commerciale dello stesso quartiere alla periferia del capoluogo pugliese. Sono in corso gli accertamenti da parte dei militari, coordinati dalla Procura della Repubblica. Sul posto è intervenuta anche la sezione investigazioni scientifiche del Comando Provinciale dell’Arma. L’uomo si sarebbe allontanato il 31 marzo. Alcuni giorni dopo i parenti hanno diramato un appello per la sua ricerca tramite i social.  

Gli inquirenti stanno approfondendo le modalità della morte del 68enne. Gli accertamenti dovranno anche tentare di fare luce sui motivi per i quali il cadavere è stato trovato in un negozio. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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