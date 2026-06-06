Sanremo 2027, De Martino annuncia le date: dal 16 al 20 febbraio

(Adnkronos) – Il festival di Sanremo 2027 si terrà dal 16 al 20 febbraio 2027. Ad annunciarlo è lo stesso direttore artistico, Stefano De Martino sui suoi canali social mentre ascolta ‘Vita Spericolata’ di Vasco Rossi. Con la comunicazione delle date la gestione del nuovo direttore artistico ha ufficialmente inizio. De Martino, insieme al Direttore dell’Intrattenimento PrimeTime, sta già lavorando alla fase di predisposizione della macchina organizzativa del festival.

Resta da interpretare la scelta della colonna sonora per l’annuncio: una semplice casualità, un invito velato a Vasco Rossi (sogno ricorrente dei fan, che nel 2027 celebrerà 50 anni di carriera) o un ironico riferimento alla “vita spericolata” che attende il nuovo direttore artistico.

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