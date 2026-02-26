Sanremo, scaletta della terza serata: ordine dei cantanti di oggi

(Adnkronos) – Maria Antonietta & Colombre sono i primi cantanti a esibirsi oggi 26 febbraio nella terza serata del Festival di Sanremo 2026. L’ultimo a salire sul palco sarà Sayf. Oggi sono in programma le esibizioni di 15 artisti big, che saranno precedute dalla finale tra le nuove proposte: sfida tra Angelica Bove e Nicolò Filippucci.

1 – Maria Antonietta & Colombre – ‘La felicità e basta’

2 – Leo Gassmann – ‘Naturale’

3 – Malika Ayane – ‘Animali notturni’

4 – Sal Da Vinci – ‘Per sempre sì’

5 – Tredici Pietro – ‘Uomo che cade’

6 – Raf – ‘Ora e per sempre’

7 – Francesco Renga – ‘Il meglio di me’

8 – Eddie Brock – ‘Avvoltoi’

9 – Serena Brancale – ‘Qui con me’

10 – Samurai Jay – ‘Ossessione’

11 – Arisa – ‘Magica favola’

12 – Michele Bravi – ‘Prima o poi’

13 – Luchè – ‘Labirinto’

14 – Mara Sattei – ‘Le cose che non sai di me’

15 – Sayf – ‘Tu mi piaci tanto’.

