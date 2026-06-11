19.5 C
Firenze
venerdì 12 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Estate esplode nel weekend: sole, caldo e temperature in salita

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
L’estate prende possesso dell’Italia. Ecco l’anticiclone, con sole e caldo dominatori del meteo a partire dal weekend. “Dopo una settimana piuttosto movimentata e turbolenta, scandita da tanti temporali, in particolare al Nord, ci apprestiamo a vivere un weekend senza piogge. Già da venerdì 12, infatti, avanzerà con decisione un possente anticiclone subtropicale che garantirà sole e stabilità sia sabato 13, sia domenica 14 giugno”, dice Mattia Gussoni, meteorologo de ‘iLMeteo.it’, all’Adnkronos. 

“La vasta area di alta pressione in avanzamento verso l’Italia garantirà prima di tutto una diffusa stabilità atmosferica, con tanto sole da Nord a Sud. L’effetto più evidente della rimonta dell’anticiclone subtropicale riguarderà la generale impennata delle temperature, specie nei valori massimi”, aggiunge l’esperto. 

 

La svolta si concretizzerà nelle prossime ore. “Già da sabato i termometri schizzeranno verso l’alto ovunque, facendoci assaporare un caldo pienamente estivo. E non sarà finita. Nel corso di domenica ci aspettiamo temperature ancora più elevate – continua Gussoni – : sulle pianure del Nord si raggiungeranno facilmente punte massime di 34°C (in particolare su bassa Lombardia ed Emilia Romagna), mentre al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori la colonnina di mercurio si spingerà fino a 32-33°C nelle zone interne di Toscana, Lazio, Puglia, Sicilia e Sardegna”. 

 

“Secondo gli ultimi aggiornamenti, dopo questa prima fase calda, ma ancora gradevole, il picco della calura arriverà nel corso della prossima settimana, da mercoledì 17 giugno, quando è prevista una nuova fiammata dell’alta pressione africana che spingerà le temperature fin verso i 35°C e anche oltre”, conclude Gussoni. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
19.5 ° C
20.1 °
17.3 °
47 %
1.9kmh
80 %
Ven
30 °
Sab
33 °
Dom
31 °
Lun
31 °
Mar
22 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1797)Eurofocus (1204)ultimora (1186)demografica (929)Video Adnkronos (411)ImmediaPress (258)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati