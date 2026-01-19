8.3 C
Scende dall’auto per recuperare la valigia, muore investito sull’autostrada A19

(Adnkronos) – Scende dalla sua auto per tentare di recuperare una valigia finita sulla carreggiata ma viene investito e muore. E’ accaduto nella serata di ieri sulla carreggiata in direzione Catania dell’autostrada A19, nei pressi di Resuttano (Caltanissetta).  

L’automobilista appena sceso dalla sua auto è stato subito investito da un’altra vettura, morendo sul colpo. Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine e le squadre Anas per la gestione e il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. 

spot_img

