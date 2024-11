Sci, airbag obbligatori per discesa e superG: la decisione della Fis

(Adnkronos) –

Airbag obbligatori per tutti gli atleti che gareggeranno nelle discipline di velocità dello sci alpino a partire dalla stagione 2024/25. A pochi giorni di distanza dalla morte di Matilde Lorenzi, cha ha riacceso il dibattito su questo dispositivo di sicurezza, arriva la svolta della Federazione internazionale di Sci. In una riunione in videoconferenza, il Consiglio Fis ha approvato l’obbligotorietà degli airbag che finora erano soltanto facoltativi e consigliati: dovranno indossarli atleti e atlete impegnati nelle discipline veloci, superG e discesa. La National Ski Association può concedere eccezioni nel caso in cui l’airbag non sia adatto all’atleta e ne limiti i movimenti in modo non sicuro. “Per la FIS, la sicurezza degli atleti viene prima di tutto e non è negoziabile”, afferma il Segretario generale della FIS Michel Vion. “L’adozione di airbag fa parte di un approccio più ampio che coinvolge tutti i fattori che possono ridurre al minimo il rischio di lesioni gravi: dalla conoscenza delle condizioni meteorologiche e dell’assetto della pista all’equipaggiamento come la biancheria intima antitaglio e gli attacchi intelligenti. Abbracceremo qualsiasi misura che dimostri di aiutare a proteggere la salute e il benessere degli atleti”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)