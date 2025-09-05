28.1 C
Firenze
venerdì 5 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Scontro frontale in provincia di Pavia, un morto e due feriti sulla Ss756

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Un uomo è morto in un incidente stradale avvenuto a Sannazzaro De’ Burgondi, in provincia di Pavia. Secondo una prima ricostruzione, si è trattato di uno scontro frontale tra un’auto e un camper lungo la strada statale 756. Entrambi i mezzi si sono ribaltati. La vittima era al volante della vettura, a bordo della quale viaggiava anche una donna di 35 anni, trasportata in elisoccorso all’ospedale Niguarda, in codice rosso per traumi multipli.  Il conducente del camper, 56 anni, è stato trasportato in codice giallo al San Matteo di Pavia. Sul posto sono intervenuti automedica, auto infermieristica, due ambulanze, vigili del fuoco e carabinieri. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
28.1 ° C
28.8 °
26.8 °
57 %
1.5kmh
40 %
Ven
28 °
Sab
30 °
Dom
31 °
Lun
31 °
Mar
31 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (16)Gaza (13)Pisa Sporting Club (13)Serie A (13)Eugenio Giani (11)arresto (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati