Scontro frontale nella notte, due morti e un ferito grave a Iglesias

(Adnkronos) – Scontro frontale sulla statale 130 a Iglesias, morti i due conducenti e grave un passeggero. L’incidente è avvenuto poco dopo le 3.30 vicino al centro abitato, nel tratto dove la 130 si restringe a una corsia per senso di marcia. Le vittime sono un 22enne alla guida di una berlina e un 51enne al volante di una utilitaria, entrambi operai di Iglesias. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre dalle lamiere dell’utilitaria un passeggero 34enne. Gli operatori del 118 lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari.  

Sul posto, all’altezza del chilometro 54, sono intervenuti i carabinieri di Iglesias, Gonnesa e Villamassargia. Le auto sono state sequestrate e gli inquirenti stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

