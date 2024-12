Scontro mortale sull’A4, una vittima e due feriti a Udine

(Adnkronos) – Scontro mortale sull’autostrada A4 Torino-Trieste, avvenuto all’altezza di Udine. Dalle ore 16.50 circa i Vigili del fuoco stanno intervenendo sulla carreggiata in direzione Torino, poco prima del ponte sul Tagliamento nel territorio comunale di Ronchis, per un incidente stradale che ha coinvolto un autoarticolato una bisarca e una vettura. Dai primi accertamenti sembra che la bisarca abbia tamponato l’autovettura e l’autoarticolato e che poi la bisarca e l’autovettura si siano incendiate. I Vigili del fuoco hanno spento le fiamme e soccorso, assieme al personale sanitario, le persone coinvolte. Feriti e trasportati all’ospedale i due autisti dei mezzi pesanti mentre l’autista dell’autovettura è rimasto intrappolato tra le lamiere del proprio mezzo ed è morto. Al momento sono in corso le operazioni di messa in sicurezza dei mezzi incidentati e dell’area dell’incidente e si sta verificando l’eventuale presenza di altre persone a bordo dell’autovettura. Sul posto oltre ai Vigili del fuoco e personale sanitario Forze dell’ordine e personale del concessionario autostradale. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)