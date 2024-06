Scooter contro cinghiale a Roma, morto motociclista

(Adnkronos) – In sella al suo scooter ha investito un cinghiale: caduto a terra, è morto poco dopo in ospedale per le gravi ferite riportate. L'incidente è avvenuto domenica sera intorno alle 21 in via di Santa Cornelia a Roma. La vittima, 58 anni, era a bordo di un Honda Sh 300 quando è avvenuto l'impatto. Sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale del XV Gruppo Cassia. Sono tuttora in corso indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)