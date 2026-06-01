25.8 C
Firenze
lunedì 1 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Serena Williams torna a giocare in doppio: l’annuncio ufficiale

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Serena Wiliams torna a giocare. Oggi, lunedì 1 giugno, la tennista statunitense, che aveva annunciato il ritiro nel settembre del 2022, ha comunicato il suo ritorno sui campi da tennis. Williams giocherà infatti in doppio nel torneo del Queen’s, preparatorio a Wimbledon e in programma dal 6 al 21 giugno. 

L’annuncio, nell’aria da diverso tempo, è arrivato in grande stile, con Williams che ha pubblicato un video, sponsorizzato dalla Nike, sui propri profili social: “Le buone notizie si diffondono velocemente”, ha scritto l’americana, 44 anni. “Devo cambiare il mio numero”, ha detto nel video, mentre, impegnata su un campo da tennis, si avvicina alla panchina per rispondere ai tanti messaggi e chiamate ricevute. 

“Tutti hanno sentito la notizia”, si legge in sovrimpressione. Williams non gioca un match ufficiale da quasi 4 anni quando perse agli Us Open contro l’australiana Ajla Tomljanovic e ora è pronta a tornare in campo nel doppio, probabilmente in coppia con la giovane canadese Victoria Mboko. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
25.8 ° C
28.7 °
24.8 °
69 %
2.1kmh
40 %
Lun
27 °
Mar
29 °
Mer
27 °
Gio
29 °
Ven
26 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2262)ultimora (1166)Video Adnkronos (335)ImmediaPress (270)lavoro (115)salute (94)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati