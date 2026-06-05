Serie A, ecco il calendario: tutti i derby e i big match

(Adnkronos) – La Serie A ha svelato il suo calendario. Oggi, venerdì 5 giugno, è avvenuto il sorteggio del campionato 2026/27, che si apre subito con big match dalla terza giornata fino alla penultima. Ecco tutti gli incroci tra le big italiane e i derby in programma della prossima stagione:
Terza Giornata: Inter-Napoli; Juventus-Milan
Quarta giornata: Lazio-Milan
Quinta giornata: Fiorentina-Napoli, Juventus-Atalanta e Roma-Inter
Sesta giornata: Como-Roma
Settima giornata: Juventus-Lazio
Ottava giornata: Inter-Fiorentina e Napoli-Roma
Decima giornata: Juventus-Napoli e Milan-Inter
11esima giornata: Fiorentina-Juventus, Inter-Como e Napoli-Lazio
12esima giornata: Atalanta-Inter
13esima giornata: Como-Juventus
15esima giornata: Lazio-Roma e Napoli-Milan,
16esima giornata: Roma-Juventus
18esima giornata: Torino-Juventus
19esima giornata: Inter-Juventus
22esima giornata: Milan-Juventus e Napoli-Inter
24esima giornata: Inter-Milan e Napoli-Juventus
25esima giornata: Fiorentina-Inter e Juventus-Bologna
26esima giornata: Inter-Atalanta
27esima giornata: Torino-Fiorentina
29esima giornata: Atalanta-Milan e Juventus-Como
30esima giornata: Torino-Juventus
31esima giornata: Inter-Roma
32esima giornata: Milan-Napoli e Roma-Lazio
33esima giornata: Juventus Fiorentina
34esima Atalanta-Juventus, Bologna-Fiorentina, Como-Inter, Milan-Lazio e Roma-Napoli
36esima giornata: Juventus-Inter e Milan-Roma
37esima giornata: Inter-Lazio e Roma-Como
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