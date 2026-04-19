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Serie A, oggi Juve-Bologna – La partita in diretta

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(Adnkronos) – La Juve torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 19 aprile, i bianconeri ospitano il Bologna allo Stadium nel posticipo della 33esima giornata di campionato. La squadra di Spalletti, reduce dal successo nel big match contro l’Atalanta, è chiamata a blinadare il quarto posto dopo il passo falso del Como (al momento a -2). I rossoblù dovranno invece riscattare l’eliminazione in Europa League contro l’Aston Villa. Calcio d’inizio alle 20:45. 

Dove vedere Juve-Bologna? La partita sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Sfida visibile in streaming sull’app di Dazn. 

 

Nella prossima giornata di campionato, la Juve affronterà il Milan a San Siro domenica 26 aprile alle 20:45. Il Bologna ospiterà invece la Roma sabato 25 alle 18. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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