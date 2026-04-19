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Domenica In, l’ultimo concerto di Sandro Giacobbe: il ricordo della moglie

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(Adnkronos) – “Sapevo che lui quest’anno non ci sarebbe più stato. Sandro non parlava con i medici, ma sapeva tutto”. Marina Peroni, moglie di Sandro Giacobbe, a Domenica In oggi 19 aprile ricorda il marito, scomparso a dicembre dello scorso anno. Il cantautore, deceduto a 76 anni, era malato di tumore alla prostata. “Ha fatto l’ultimo concerto il 21 ottobre, ma avevo paura che si potesse sentire male. Ho cercato di convincerlo a rinunciare e a rimandare a marzo di quest’anno”, racconta Marina Peroni, commossa, nella chiacchierata con Mara Venier. “Lui l’ha voluto fare lo stesso, sapeva tutto e alla fine, snervato, ci ha detto: ‘Lo volete capire che non so se ci sarò l’anno prossimo?’. Dieci minuti prima di salire sul palco non si è sentito bene, poi ha fatto il concerto ed è stato strepitoso”, aggiunge Peroni. 

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