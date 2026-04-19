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Serie A, oggi Verona-Milan – La partita in diretta

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(Adnkronos) – Il Milan torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 19 aprile, i rossoneri affrontano il Verona in trasferta al Bentegodi in uno dei match della 33esima giornata di campionato. La squadra di Allegri, terza in classifica, è chiamata a riscattare il brutto ko rimediato a San Siro contro l’Udinese (0-3), con la possibilità di agguantare il Napoli al secondo posto (a 66 punti, -12 dall’Inter). I gialloblù, penultimi a -9 da Lecce e Cremonese, hanno invece perso contro il Torino nell’ultimo turno. Si gioca alle 15.  

Dove vedere Verona-Milan? La partita sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Match visibile in streaming sull’app di Dazn. 

 

Nella prossima partita di campionato, i rossoneri affronteranno la Juventus domenica 26 aprile alle 20:45. Il Verona ospiterà invece il Lecce al Bentegodi in un delicatissimo confronto salvezza, sabato alle 20:45. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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