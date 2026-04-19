24.1 C
Firenze
domenica 19 Aprile 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Un robot batte gli uomini (con record assurdo) nella mezza maratona di Pechino – Il video

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Un robot umanoide ha battuto il record mondiale della mezza maratona: è successo oggi, domenica 19 aprile, a Pechino. La gara è stata organizzata su corsie separate: da una parte gli uomini e dall’altra le macchine, per evitare incidenti. Il robot vincitore – filmato da avversari in carne e ossa, molto divertiti dalla competizione – ha chiuso i 21 chilometri in 50’26”, stracciando l’attuale record del mondo detenuto dall’ugandese Jacob Kiplimo (57’20”), grazie a una prestazione tenuta a una velocità media di 25 km/h.  

 

Qualcosa del genere si era visto a Pechino anche l’anno scorso, ma stavolta il progresso è spettacolare visto che 12 mesi fa il primo robot era arrivato al traguardo in oltre due ore e 40 minuti.  

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
24.1 ° C
26.3 °
22.6 °
38 %
4.6kmh
40 %
Dom
22 °
Lun
22 °
Mar
21 °
Mer
18 °
Gio
22 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1816)ultimora (932)Video Adnkronos (253)ImmediaPress (200)sport (101)Tecnologia (70)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati