Serie A, oggi Sassuolo-Milan – Diretta

(Adnkronos) – Il Milan torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 3 maggio, la squadra di Allegri è di scena a Reggio Emilia contro il Sassuolo (partita visibile in diretta tv e streaming) in una delle sfide della 35esima giornata di campionato e va a caccia dei 3 punti per blindare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Dall’altra parte, la squadra di Grosso è già sicura della salvezza con i 46 punti conquistati fin qui, che la piazzano all’undicesimo posto.

Nella prossima giornata di Serie A, il Milan ospiterà l’Atalanta a San Siro, mentre il Sassuolo sfiderà il Torino in trasferta.

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