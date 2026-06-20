Shardana Bikeventure conquista la mezione speciale della stampa all’Oscar del cicloturismo

(Adnkronos) – Shardana bikeventure, il tour bikepacking della Sardegna ideato da La Nuragica, riceve uno dei più prestigiosi riconoscimenti nazionali dedicati al cicloturismo, premiando una rete di territori che ha scelto di investire nella mobilità sostenibile e nel turismo lento. Shardana Bikeventure ha conquistato la menzione speciale della Stampa nell’ambito del Green road award, meglio conosciuto come l’Oscar italiano delle ciclovie.

Il progetto da La Nuragica in pochi anni si è affermato come punto di riferimento nel panorama del cicloturismo italiano, proponendo un’esperienza capace di valorizzare la Sardegna attraverso i suoi paesaggi, la storia, la cultura, le tradizioni e l’accoglienza delle comunità locali. La menzione speciale premia la capacità di Shardana Bikeventure di raccontare una Sardegna autentica e sostenibile, promuovendo un modello di turismo esperienziale che genera valore per i territori e contribuisce alla destagionalizzazione dei flussi turistici.

“La menzione speciale della stampa al Green road award rappresenta un riconoscimento che premia anni di impegno, passione e lavoro condiviso. Non celebra soltanto Shardana Bikeventure, ma una visione di sviluppo che vede nel cicloturismo uno strumento di valorizzazione del territorio, delle comunità e delle identità della Sardegna -dice Cristina Zedda, presidente de La Nuragica-. Un sentito ringraziamento va alla Regione Sardegna e all’Assessorato al Turismo, presenti accanto a La Nuragica durante la cerimonia di consegna del premio, per aver creduto nel progetto fin dalla prima edizione e averne sostenuto il percorso di crescita”.

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“Questo riconoscimento è anche il risultato della fiducia e della collaborazione dei Comuni partner di Calangianus, Oschiri, Chiaramonti, Sassari, Terralba, Arbus, Villacidro e Decimomannu, che hanno scelto di sostenere Shardana Bikeventure come opportunità di promozione e valorizzazione dei propri territori -prosegue Zedda-. Un grazie sincero va inoltre ai partner commerciali, agli operatori turistici, alle associazioni e ai volontari che, con il loro impegno, contribuiscono ogni giorno alla crescita del progetto”.

“Questo premio appartiene a tutta la rete che ha creduto nella forza della collaborazione ed è uno stimolo a continuare a investire in un modello di cicloturismo capace di generare sviluppo, opportunità e nuove prospettive per la Sardegna”, conclude Zedda. Sull’onda di questo prestigioso riconoscimento, La Nuragica è già al lavoro per la prossima edizione di Shardana Bikeventure, in programma dal 25 aprile all’8 maggio 2027. L’evento continuerà a proporre un viaggio attraverso la Sardegna più autentica, lungo un itinerario che unisce natura, cultura, storia e tradizioni, offrendo ai partecipanti un’esperienza immersiva nel cuore dell’Isola.

Accanto all’evento annuale, Shardana Bikeventure continua a vivere grazie alla formula del Percorso Permanente, che permette di percorrere la traccia ufficiale 365 giorni all’anno, consentendo ai cicloturisti italiani e internazionali di scegliere liberamente il periodo migliore per vivere questa esperienza. Un’opportunità che rafforza l’impegno di La Nuragica nella promozione di un turismo sostenibile e destagionalizzato, capace di creare valore per le comunità locali durante tutto l’anno.

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