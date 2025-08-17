32.4 C
Firenze
domenica 17 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sinner-Alcaraz, domani la finale a Cincinnati. Orario, precedenti e dove vederla

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Sarà Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz, ancora una volta. Anche la finale del Masters 1000 di Cincinnati di domani, lunedì 18 agosto, metterà di fronte i primi due giocatori del ranking Atp e per il 2024 sarà la quarta volta consecutiva all’ultimo atto di un torneo. Dopo gli Internazionali d’Italia, il Roland Garros e Wimbledon, anche in Ohio i due fuoriclasse del tennis mondiale si giocheranno il titolo. Ecco orario, precedenti e dove vedere Sinner-Alcaraz a Cincinnati in tv e streaming.  La finale del Masters 1000 di Cincinnati tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è in programma domani, lunedì 18 agosto, alle 15 locali, le 21 ora italiana. Fin qui sono 14 i precedenti tra i due: lo spagnolo è avanti 9-5 e quest’anno ha vinto a Roma e al Roland Garros, ma Jannik ha trionfato nella storica finale di Wimbledon.  
Sinner-Alcaraz, finale del Masters 1000 di Cincinnati, sarà trasmessa in Italia in diretta tv su Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max) e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now Tv.
 —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
32.4 ° C
32.8 °
31 °
36 %
5.4kmh
0 %
Dom
32 °
Lun
36 °
Mar
33 °
Mer
35 °
Gio
27 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Eugenio Giani (18)vigili del fuoco (17)incidente (13)Pisa Sporting Club (12)carabinieri (12)incendio (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati