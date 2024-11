Sinner, alle Finals la semifinale può arrivare già domani: le combinazioni

(Adnkronos) –

Jannik Sinner potrebbe festeggiare la semfinale delle Atp Finalsdi Torino già domani, quando andrà in scena la seconda partita del girone contro Taylor Fritz. Dopo aver battuto nettamente Alex De Minaur all’esordio, sconfitto in due set con il punteggio di 6-3, 6-4, il tennista azzurro si prepara a sfidare l’americano, già sconfitto nella finale degli scorsi US Open. Fritz, nella prima partita, ha battuto Daniil Medvedev in due set (6-4, 6-3) e guida il gruppo ‘Ilie Nastase’ proprio insieme a Sinner a quota 1 punto. Il match di domani può essere quindi già decisivo non solo per il passaggio del turno, ma anche per il primo posto nel girone. Per accedere alla semifinale da primo nel girone, Sinner non solo dovrà battere Fritz, ma sperare anche in un aiuto dall’amico De Minaur. L’altoatesino dovrebbe ovviamente superare l’americano e poi potrebbe festeggiare se l’australiano battesse Medvedev. In questo modo salirebbe al primo posto in solitaria a quota 2 punti, con l’australiano che raggiungerebbe Fritz a 1 mentre il russo rimarebbe fermo a 0. A quel punto Jannik potrebbe anche permettersi di perdere l’ultima partita contro Medvedev, in quanto se venisse raggiunto da uno tra De Minaur e Fritz avrebbe comunque gli scontri diretti a favore e li precederebbe quindi in classifica. In caso invece di vittoria di Sinner con Fritz e di successo di Medvedev, così come ovviamente nel caso in cui l’azzurro fosse sconfitto da Fritz, ogni discorso sarebbe rimandato a giovedì nell’ultima e decisiva sfida del girone tra l’azzurro e il russo. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)