Sinner, doppio amaro con Opelka: eliminati da Granollers/Zeballos a Indian Wells

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) –
Jannik Sinner eliminato nel tabellone di doppio di Indian Wells. Il tennista azzurro oggi, lunedì 9 marzo, ha fatto coppia con l’americano Reilley Opelka sfidando nel primo turno del torneo americano gli specialisti Granollers e Zeballos, venendo sconfitto in due set. Lo spagnolo e l’argentino si sono infatti imposti con il punteggio di 6-4, 6-4. 

Una prova solida da parte di Sinner, apparso sorridente e ‘felice’ in campo, che ha avuto modo di esercitarsi nel gioco a rete, punto debole ancora da migliorare nel suo tennis. Alla fine, sia nel primo set che nel secondo, è un solo break a fare la differenza, con l’azzurro e Opelka che quindi salutano il tabellone di doppio di Indian Wells. 

Sinner tornerà protagonista nel Masters 1000 domani in singolare, quando è in programma l’ottavo di finale contro il brasiliano Joao Fonseca, dopo aver battuto il ceco Svrcina e il canadese Shapovalov nei turni precedenti del torneo. 

 

