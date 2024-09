Sinner e Totti, botta e risposta: “Dopo il padel, lo sci insieme”

(Adnkronos) – Jannik Sinner è diventato numero 1 del tennis mondiale dopo aver giocato a padel con Francesco Totti. Ora l’azzurro è pronto a ricambiare il favore, spalancando all’ex capitano della Roma un futuro sulle piste da sci. “Giocare a padel con Francesco Totti mi ha portato abbastanza fortuna, direi, quindi grazie mille Francesco. Se sciasse con me? Se io gli porto la metà della fortuna che lui ha portato a me, forse lo vediamo alle Olimpiadi di Milano-Cortina”, dice Sinner n un video sui social di Milano-Cortina.

Totti, parlando del numero 1 del mondo del tennis, recentemente si è concesso una battuta: “Sinner? Voi ridete e scherzate ma da quando ha giocato con me a padel è diventato numero 1 al mondo. Casualità? Non credo”. E oggi, dopo la vittoria nel primo turno del torneo di Pechino, Sinner ha risposto con il sorriso. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)