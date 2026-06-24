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Sinner-Norrie al ‘Giorgio Armani Tennis Classic’: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)

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(Adnkronos) –
Jannik Sinner torna in campo. Oggi, martedì 24 giugno, il tennista azzurro parteciperà al torneo esibizione ‘Giorgio Armani Tennis Classic’ all’Hurlingham Club di Londra – in diretta tv e streaming, in chiaro. La prima sfida di Sinner sarà contro il britannico Cameron Norrie, in un torneo che prevede anche la presenza di Novak Djokovic, Flavio Cobolli, finalista a Parigi, e Luciano Darderi. 

 

La sfida tra Sinner e Norrie al ‘Giorgio Armani Tennis Classic’ è in programma nel pomeriggio di oggi, martedì 24 giugno. Dopo i due match di ieri, a partire oggi invece le partite in programma saranno tre, con inizio alle 15.30 ora italiana, fino a sabato, giornata conclusiva del torneo. I due tennisti si sono affrontati in un solo precedente, risalente agli ottavi dell’ultimo Masters 1000 di Madrid, e vinto da Sinner in due set. 

 

Le partite di Jannik Sinner al ‘Giorgio Armani Tennis Classic’ si potranno seguire in diretta televisiva e in chiaro sui canali di SuperTennis. Le sfide saranno trasmesse anche in streaming sulla piattaforma web di SuperTennis e SuperTenniX per abbonati. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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