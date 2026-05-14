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Sinner, quando gioca semifinale con Medvedev agli Internazionali? Orario e dove vederla in tv (in chiaro)

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Quando gioca Jannik Sinner in semifinale agli Internazionali d’Italia 2026? Oggi, giovedì 14 maggio, il tennista azzurro ha battuto Andrej Rublev nei quarti del Masters 1000 di Roma, raggiungendo, per il secondo anno consecutivo, il penultimo atto del torneo di casa. Ad attenderlo ci sarà un altro russo, Daniil Medvedev, che ha superato il giovane spagnolo Martin Landaluce al termine di una partita maratona terminata al terzo set. 

Prima di Rublev, Sinner, dopo il bye del primo turno, ha eliminato Ofner all’esordio, Popyrin nel terzo e Pellegrino nel derby italiano degli ottavi. Medvedev invece è riuscito a battere Machac, Llamas Ruiz, Tirante e Landaluce. 

 

La sfida tra Sinner e Medvedev è in programma domani, venerdì 15 maggio, alle ore 19 sul Centrale del Foro Italico. I due tennisti si sono affrontati in ben 16 precedenti, con l’azzurro che conduce il parziale 9-7. Nell’ultimo incrocio a trionfare è stato proprio Sinner, che si è imposto nella finale del Masters 1000 di Indian Wells trionfando in due set con un doppio tie break. 

 

Sinner-Medvedev sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali SkySport, ma anche in chiaro su Tv8. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di Tv8. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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