Derby Roma-Lazio, Tar Lazio rinvia decisione all’Avvocatura su data e orario

(Adnkronos) – Il Tar del Lazio ha rinviato all’Avvocatura dello Stato il ricorso della Lega Serie A contro la decisione della Prefettura di Roma di posticipare il derby della Capitale da domenica 17 maggio alle 12.30 alle 20:45 di lunedì 18 maggio. Lo apprende l’Adnkronos. Il rinvio è finalizzato a “invitare le parti a trovare una soluzione condivisa”. La decisione riguarda anche le altre partite che coinvolgono le squadre in corsa Champions: Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli.

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