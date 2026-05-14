18.9 C
Firenze
giovedì 14 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Tpl, Campanini (intesa Sp): “Investimenti in materiale rotabile e infrastrutture si conferma significativa”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – ﻿”L’attenzione da parte delle imprese verso gli investimenti in materiale rotabile e infrastrutture si conferma significativa in tutto il triennio esaminato”, ovvero il 2022, il 2023 e il 2024. In particolare “nel 2024 le aziende hanno speso il 12,6% (a livello mediano) del valore della produzione per opere e mezzi. Sono risultati importanti, sostenuti dall’intervento finanziario nazionale ed europeo, come la conclusione del Piano strategico per la mobilità sostenibile 2019-2023 e i programmi di investimento previsti dal Pnrr”. Lo ha detto Laura Campanini, responsabile local public finance, research department Intesa Sanpaolo, intervenendo oggi al convegno Asstra ‘Le performance delle imprese di trasporto pubblico locale’, nell’ambito di Transpotec-Nme, a Fiera Milano.  

“Gli ultimi dati di bilancio disponibili, ovvero quelli relativi al 2022, 2023 e 2024, evidenziano una performance economico-finanziaria mediamente solida, in un triennio di progressivo ritorno alla normalità, dopo la crisi pandemica e la crisi energetica del 2022”. Per la manager, l’impennata dei costi energetici sta avendo “conseguenze importanti sui costi operativi delle aziende: l’84 per cento degli autobus è, infatti, alimentato a gasolio, che risulta essere il carburante maggiormente penalizzato. Parallelamente l’accelerazione della dinamica inflattiva ha un impatto sia sugli Opex sia sulle risorse del Fondo nazionale trasporti, che non risultano indicizzate. In prospettiva, per garantire sia la regolarità e la qualità del servizio sia la tenuta dei flussi di investimento post Pnrr sono necessarie misure mirate e stabili”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
18.9 ° C
19.9 °
16.8 °
36 %
7.7kmh
20 %
Gio
18 °
Ven
15 °
Sab
16 °
Dom
21 °
Lun
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2223)ultimora (1139)Video Adnkronos (351)ImmediaPress (244)lavoro (118)salute (95)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati