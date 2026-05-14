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Webuild conferma guidance 2026, con pipeline commerciale che sfiora i 100 miliardi

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(Adnkronos) – Forte della piattaforma industriale, di un backlog e pipeline commerciale record (98,8 miliardi), concentrati su geografie a basso rischio, e di una struttura finanziaria che si è ulteriormente rafforzata con la recente operazione di liability management, Webuild “affronta il 2026 con piena fiducia, pur mantenendo un attento monitoraggio del quadro geopolitico e delle sue possibili implicazioni macroeconomiche”.  

Alla luce di questo scenario il gruppo conferma la guidance per l’anno in corso, con ricavi in linea con i livelli record del 2025, sostenuti dal backlog significativo, prosecuzione delle iniziative di miglioramento della marginalità e di rafforzamento della generazione di cassa operativa e mantenimento di una posizione finanziaria netta positiva (cassa netta). 

Con riferimento al contesto in Medio Oriente, il gruppo segnala che l’esposizione all’area — dove Webuild opera esclusivamente in Arabia Saudita — è limitata a circa il 5% del backlog, con cantieri che proseguono regolarmente e in condizioni di piena sicurezza per il personale del Gruppo e dei subappaltatori. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

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