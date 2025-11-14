12 C
Firenze
venerdì 14 Novembre 2025
Sinner-Shelton: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)

Jannik Sinner torna in campo alle Atp Finals di Torino. Oggi, venerdì 14 novembre, il tennista azzurro sfida l’americano Ben Shelton – in diretta tv e streaming – nell’ultima partita del gruppo Bjorn Borg. Sinner ha già festeggiato la qualificazione alla semifinale e il primo posto nel gruppo, dopo aver battuto Felix Auger-Aliassime all’esordio e Alexander Zverev, entrambi in due set. Già eliminato invece Shelton, sconfitto sia dal tedesco che dal canadese nei due match precedenti. 

 

La sfida tra Sinner e Shelton è in programma oggi, venerdì 14 novembre, alle ore 14. I due tennisti si sono affrontati in otto precedenti, con l’azzurro che conduce nel parziale con un netto 7-1. L’ultimo incontro risale alla settimana scorsa, quando Sinner ha battuto proprio Shelton nei quarti di finale del Masters 1000 di Parigi. 

 

Sinner-Shelton sarà visibile in diretta e in chiaro su Rai 2, ma anche sui canali SkySport. Match visibile anche in streaming su Rai Play, Sky Go, Now e Tennis Tv. 

 

