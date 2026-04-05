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Perde il controllo dello scooter e muore contro il guard rail

Dramma sull'Aurelia a Vecchiano: la vittima è un uomo di 61 anni di Milano. Alla Polstrada il compito di ricostruire la dinamica

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
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Foto Adn.Kronos
1 ' di lettura

VECCHIANO – Tragedia all’alba lungo la strada statale 1 Aurelia, dove un violento incidente stradale ha spezzato la vita di un uomo di 61 anni residente a Torino. Il dramma si è consumato intorno alle 6,40 nel comune di Vecchiano, in provincia di Pisa, mobilitando immediatamente la macchina dei soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi di rito e la gestione della viabilità.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo viaggiava in sella al suo scooter quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo a due ruote. La dinamica dell’impatto è apparsa subito estremamente grave: lo scooterista è stato sbalzato dalla sella finendo con violenza contro il guardrail laterale della carreggiata al chilometro 344. I sanitari del 118, giunti tempestivamente sul posto con un’ambulanza e l’automedica, hanno tentato a lungo di rianimare il sessantunenne, ma purtroppo ogni sforzo si è rivelato vano e il medico ha dovuto constatarne il decesso.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i vigili del fuoco, gli agenti della polizia stradale e il personale tecnico di Anas. A causa della gravità del sinistro e per permettere le operazioni di messa in sicurezza e i rilievi tecnici, l’Aurelia è stata provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni di marcia. La circolazione ha subito pesanti ripercussioni in tutta l’area di confine tra le province di Pisa e Lucca, con deviazioni segnalate sul posto fino al completo ripristino del manto stradale e alla rimozione del veicolo.

© Riproduzione riservata

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