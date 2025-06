Sold out pompati, Zampaglione: “Non critico giovani, vanno cambiate dinamiche”

(Adnkronos) –

Federico Zampaglione torna sulla polemica dei concerti sold out ‘pompati’. Dopo il post su Facebook in merito ai biglietti regalati o svenduti per raggiungere facilmente il tutto esaurito, il leader dei Tiromancino ha detto: “Queste cose sono sempre esistite e ora sono amplificate dall’era che stiamo vivendo in cui ogni cosa deve essere spettacolare, e deve avvenire tutto e subito”. “Sui social si mostrano cose che neanche si posseggono e che allontanano dall’essenza. Io ho iniziato a riflettere sul fatto che 25 anni fa è uscito il disco, sono successe molte cose e allora mi è venuto spontaneo pensare a oggi e dire ‘Bah, forse si è esagerato un po’” , ha spiegato alla stampa a Milano in vista della pubblicazione di un’edizione speciale per i 25 anni dell’album ‘La descrizione di un attimo’. “La mia – ha aggiunto – non è una critica agli artisti e ai giovani ma i giovani subiscono le nostre nevrosi e aspettative. Siamo noi adulti che gli stiamo mettendo in testa che devono fare i fenomeni, caricandoli di aspettative. Noi siamo i grandi e loro ci ascoltano. È opportuno riflettere su questo e i media hanno una grande responsabilità all’interno di questo teatrino”. Quindi ha spiegato: “Quando i media mi chiedono chi amplifica e strombazza io dico fatevi voi delle domande e ragionate se quello che dite. A volte è pura fuffa e io ne leggo tanta di fuffa. Tutti dovremmo chiederci se ci stiamo muovendo bene nei confronti delle nuove generazioni. Ci sono sold out veri ma c’è anche una parte costruita, e quando sono veri allora vanno presi seriamente, altrimenti fanno riflettere”. Zampaglione non capisce a cosa serva tutto questo: “Io non ho voluto fare quel post in tono polemico ma con un po’ di ironia, ripensando al percorso di questi 25 anni. Mi sono chiesto se vanno cambiate le dinamiche. Ma l’analisi di quello che accade la dovrebbero fare i media e mi aspetto che ci siano riflessioni da parte di altri”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Alex Britti che, di recente, ha parlato della stessa pericolosa “corsa allo spazio” nel mondo dei live. “Non faccio nomi ma tanti anni fa mi fu proposto di fare un tour nei Palasport al quale dissi di no”, ha raccontato il cantautore romano. Britti, che domenica sarà alle Terme di Caracalla dove porterà live il suo nuovo progetto ‘Feat.Pop’, in un recente incontro con la stampa ha parlato della pericolosità di questo sistema: “Se il Palasport non lo riempi, allora ti fai male e poi devi fare 30 concerti gratis per ripagare le varie agenzie che hanno speso” per riempirlo “e a me non va di suonare gratis. Il mio mestiere è suonare, non ostentare”. L’artista, come anche Zampaglione nel suo post sui social, ha quindi posto l’accento sull’importanza della consapevolezza e della lungimiranza, soprattutto per i giovani, facilmente abbagliati dal miraggio dello stadio pieno. “Ci sono artisti che finiscono a fare gli stadi senza avere le spalle larghe, con tutte le conseguenze del caso. Non do la colpa al sistema, nessuno ti obbliga. È una scelta, ma rischiosa”, ha osservato Britti. “Piace l’idea dello stadio pieno. Ma bisogna saper dire di no ed essere realisti”, ha detto. Un invito a costruire il proprio percorso con solide basi, senza cedere alle lusinghe di un successo effimero e costruito sulle sabbie mobili dei sold out pompati. “Le scorciatoie non pagano”, conclude Britti, “nemmeno nella musica”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)