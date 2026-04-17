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Sorpresa a Barcellona, Musetti eliminato nei quarti da Fils

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(Adnkronos) – Sorpresa nell’Atp 500 di Barcellona, oggi venerdì 17 aprile. Si ferma ai quarti di finale la corsa di Lorenzo Musetti nel torneo catalano. L’azzurro, numero 9 del mondo e seconda testa di serie, cede al francese Arthur Fils, numero 30 del ranking Atp e 9 del tabellone, con il punteggio di 6-3, 6-4 in un’ora e 17 minuti di gioco. 

Mai in partita l’azzurro, in difficoltà per tutto il match: ora Fils affronterà in semifinale il vincente della sfida fra Norrie e Jodar. 

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