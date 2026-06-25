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Sostenibilità, Ricceri (Iulm): “Sostenibilità sfida da affrontare facendo rete”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – “L’accordo tra CoReVe e Iulm è un accordo di primaria importanza, perché le sfide della sostenibilità sono complesse e un modo di affrontarle efficacemente è proprio quello di fare networking, fare rete, e riuscire a mettere insieme competenze, esperienza, informazioni offrendo un vantaggio per tutti i partner, ma soprattutto per la società e per l’ambiente”. A dirlo è Federica Ricceri delegata alla sostenibilità per l’Università Iulm, in occasione della presentazione dell’Accordo Quadro per la sostenibilità siglato tra CoReVe – il Consorzio Recupero Vetro – e l’Università Iulm, presentato all’Ateneo. 

“Quanto ai bandi – prosegue Ricceri – sono il primo passo di questo accordo. Un bellissimo primo passo. Sono due bandi che richiedono agli studenti di mettere in pratica le competenze e gli strumenti che hanno appreso durante il corso a favore della diffusione della cultura del riciclo del vetro, a partire dalle informazioni che CoReVe ha diffuso nel corso della presentazione dell’accordo. E quello che credo sia lo scopo finale di tutti i bandi, è portare a conoscenza del pubblico aspetti anche di carattere molto tecnico, oltre che diffondere una cultura della sostenibilità per cercare di promuovere il riciclo del vetro nella comunità”. Infine: “Per Iulm la sostenibilità rappresenta una missione, un impegno che punta non solo ad accrescere e diffondere conoscenza, ma anche a diventare un laboratorio in cui le conoscenze e le competenze sviluppate si possano mettere in pratica”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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