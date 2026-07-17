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Spotorno, ragazzo di 15 anni muore folgorato al Luna Park

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Un ragazzo di 15 anni, di Saronno, è morto questa mattina all’ospedale San Paolo di Savona dopo che ieri sera, intorno alle 23, era rimasto folgorato in una giostra a Spotorno. Nel dettaglio, la tragedia sarebbe avvenuta mentre giocava con un punchingball, probabilmente a causa di una scossa elettrica.  

Le condizioni del giovane sono subito apparse molto gravi: sul posto sono intervenuti il 118 e la Croce Bianca di Spotorno che, dopo un tentativo di rianimazione per circa tre ore, senza che il 15enne si riprendesse, lo ha accompagnato in ospedale, dove è morto questa mattina. La polizia locale ha sequestrato l’impianto e il sindaco Mattia Fiorini ha chiuso il Luna Park con un’ordinanza. La vittima era in vacanza in Liguria con un amico e i genitori dell’amico. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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