25.3 C
Firenze
mercoledì 29 Aprile 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Strage di Crans Montana, Italia si costituisce parte civile nel processo penale

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – L’Italia si costituisce parte civile nel processo penale per la strage di Crans-Montana. La presidenza del Consiglio dei ministri, “tramite l’Avvocatura Generale dello Stato, che a sua volta ha delegato uno studio legale elvetico”, ha infatti “depositato l’atto di costituzione di parte civile della Repubblica Italiana” nel procedimento penale relativo all’incendio avvenuto nella località Svizzera tra il 31 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026. “La decisione – si legge in una nota di Palazzo Chigi – è motivata dal danno diretto arrecato al patrimonio dello Stato italiano a causa delle ingenti risorse mobilitate dal Servizio nazionale della Protezione civile per l’assistenza medica, psicologica e logistica ai connazionali coinvolti”.  

“Sotto il profilo delle responsabilità – viene sottolineato da palazzo Chigi – il documento di costituzione di parte civile evidenzia come il coinvolgimento delle autorità locali nella genesi dell’evento sia considerato estremamente verosimile, giustificando la ferma richiesta di ristoro contro tutti i soggetti civilmente responsabili”. 

“Il governo italiano continuerà ad assicurare il massimo impegno nel monitorare ogni fase del procedimento giudiziario in Svizzera” sulla tragedia, “garantendo un’informazione costante e trasparente sulle proprie iniziative e confermando il pieno e ininterrotto supporto alle famiglie delle vittime e ai feriti, affinché sia fatta piena luce sulle responsabilità e sia resa giustizia per il grave danno subito dalla comunità nazionale”, recita ancora la nota. 

 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
25.3 ° C
26.5 °
24.7 °
30 %
1.5kmh
0 %
Mer
25 °
Gio
20 °
Ven
20 °
Sab
26 °
Dom
24 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2092)ultimora (1010)ImmediaPress (309)Video Adnkronos (304)Tecnologia (77)lavoro (74)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati