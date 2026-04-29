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Teatro Delle Vittorie in vendita, Giuli: “Se riusciremo a realizzare un Teatro Sinfonico, Beatrice Venezi alla direzione”

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(Adnkronos) – Il ministro della Cultura Alessandro Giuli interviene sul caso del Teatro delle Vittorie. E lo fa in diretta con Fiorello, che da giorni si batte contro la vendita del teatro da parte della Rai, tirando in ballo anche Beatrice Venezi. “Eccellentissimo Fiorello, posso assicurare che faremo tutto il possibile. Ora conteremo i pochi piccioli a disposizione del Ministero della Cultura e parleremo con la Rai. Se riusciremo con l’impresa potremmo realizzare un grande Teatro Sinfonico ed io nominerò Beatrice Venezi alla direzione”, ha detto il ministro intervenendo in diretta nel corso della puntata di oggi de ‘La Pennicanza’. 

Fiorello, durante la puntata, aveva lasciato un audio indirizzato direttamente a Giuli. “Abbiamo saputo che le Belle Arti tutelano il Teatro delle Vittorie – aveva scandito lo showman siciliano -. So che anche la vigilanza Rai oggi ha presentato un’istanza per poter intervenire sulla questione del Teatro. Abbiamo avuto un’idea, potrebbe comprarlo lo Stato e darlo in concessione alla Rai… Costa poco, che cosa sono per lo Stato 14 milioni?” E poi la proposta di Fiore: “A noi piacerebbe anche un Teatro per farci i varietà intitolato a Pippo Baudo”. 

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