Studente accoltellato a La Spezia, oggi interrogatorio del ragazzo fermato

(Adnkronos) – È previsto per oggi l’interrogatorio di garanzia per il ragazzo di 19 anni accusato di aver ucciso a coltellate venerdì 16 gennaio Abanoud Youssef, suo compagno di scuola all’istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia.

Sarebbe stata una foto scambiata con una ragazza a scatenare l’aggressione che ha portato alla morte dello studente 18enne, secondo quanto avrebbe riferito al gip durante l’interrogatorio Zouhair Atif.

Intanto questa mattina un centinaio di studenti di La Spezia, provenienti da diversi istituti, si sono riuniti davanti all’ingresso dell’Einaudi-Chiodo. Oggi la scuola ha riaperto e gli studenti si sono recati per ricordare il giovane in una veglia durante la quale non sono mancati momenti di tensione.

Tra gli studenti c’è chi ha portato cartelli con cui accusano la scuola di essere “complice” di quanto è accaduto. La tensione in città è palpabile, mentre il sindaco Pierluigi Peracchini, dopo avere escluso in un primo tempo la possibilità di proclamare lutto cittadino, è tornato sui suoi passi annunciando sui social la giornata di lutto nel giorno del funerale di Youssef, che deve ancora essere fissato.

—

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)