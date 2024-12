Sudcorea, ‘triangolo’ con Usa e Giappone: pesa ‘fattore Kim’

(Adnkronos) – Sviluppi rapidi, in un Paese che è uno degli alleati più stretti degli Stati Uniti. Con la “democrazia” alla base di questa alleanza. I fatti delle ultime ore in Corea del Sud hanno lasciato “un profondo senso di disagio sul futuro politico” del Paese, dove ci sono circa 29.000 truppe Usa, e preoccupazione anche per il patto in materia di sicurezza che unisce Usa, Giappone e Corea del Sud, un deterrente nei confronti di Cina e Russia. A scrivere della sorpresa dell’Amministrazione Biden per quanto accaduto nelle ultime ore, in una regione in cui non mancano le tensioni, è il Washington Post che parla di sospiro di sollievo per l’Amministrazione Biden quando il presidente sudcoreano, Yoon Suk Yeol, ha fatto marcia indietro nel giro di poche ore dopo aver imposto la legge marziale, suscitando reazioni di sdegno e confusione tra i sudcoreani, che anche in queste ore sfilano in migliaia nel centro di Seul contestando il presidente. Un fatto, hanno ripetuto da Washington, di cui gli Stati Uniti non erano stati preventivamente avvisati. Tutto mentre il presidente americano Joe Biden e il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, sono entrambi all’estero. Yoon “è uno dei pilastri della nostra strategia” nella regione e ora il suo futuro politico è in dubbio, commenta un funzionario Usa. I prossimi giorni saranno probabilmente tesi per Seul, come per Washington, nonostante i funzionari dell’Amministrazione Biden abbiano espresso un certo ottimismo per le sorti del patto trilaterale. “Pensiamo che ciò continuerà perché è nostro interesse comune”, osserva la fonte. E da Washington si sottolinea una strategia pensata “per isolarla da qualsiasi cambiamento politico o tumulto al vertice”. Ma Biden, dice Victor Cha della Georgetown University e con un passato nell’Amministrazione di George W. Bush, dovrà valutare, soppesare quanto Yoon sia stato positivo e quanto si ritenga possibile la sua sopravvivenza politica. La prospettiva dell’impeachment o se Yoon sarà costretto a dimettersi, “per gli Stati Uniti sarà una grande perdita” perché Yoon è stato cruciale per quel patto trilaterale, concordato al summit di Camp David dello scorso anno, che inaugurò una nuova era di partnership trilaterale. E, osserva Cha, Yoon è stato anche un sostenitore della “dichiarazione di Washington”, affermazione bilaterale dell’evoluzione dell’alleanza tra Usa e Corea del Sud in un contesto di sicurezza in evoluzione nella penisola coreana e per sostenere la difesa dell’Ucraina contro l’invasione russa. Beth Sanner, con un passato nell’intelligence, teme che la Corea del Nord possa cercare di sfruttare il caos nel sud. Gli osservatori, dice, sono preoccupati da mesi che la Corea del Nord possa condurre una sorta di “azione cinetica” nei prossimi mesi, forse bombardando un’isola sudcoreana o affondando una nave sudcoreana. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)