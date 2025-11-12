Thais Wiggers, post contro il gossip dopo la paparazzata: “Fidanzata? Affari miei”

(Adnkronos) – “Da sempre i ‘giornalisti’ di gossip ritraggono le persone nel peggiore dei modi cercando di fare ‘scoop’. Prima facevano body shaming, fotografavano le donne in spiaggia, sedute e rilassate, e vendevano notizie dicendo che erano incinte o ingrassate. Per fortuna il body shaming non è più permesso. Ma il trend di ‘storpiare l’immagine di una persona’ ancora continua”. Arriva sui social la reazione dell’ex velina Thais Wiggers, ritratta recentemente al fianco di un uomo che appare molto più grande di lei e presentato come il suo nuovo compagno, in una serie di immagini che hanno fatto il giro del web facendo discutere e dividendo i fan.

“Se sono fidanzata o meno, questi sono affari miei – scrive ancora nelle sue storie di Instagram la bionda modella brasiliana, che è mamma di una bambina avuta con il conduttore Teo Mammucari -. Decido io se dirlo e quando dirlo nel momento che mi sento di dirlo”. E infine, Thais pubblica un video dove l’uomo in questione (del quale ancora non è stato ancora reso noto il nome) appare in abbigliamento nautico mentre fa ‘surf foil’. “Detto ciò, voglio io arrivare a 65 anni così”, dice la Wiggers mettendo così a tacere le polemiche.

