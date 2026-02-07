9 C
Firenze
sabato 7 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

The Voice Kids, stasera sabato 7 febbraio: la semifinale

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
‘The Voice Kids’, la versione junior del talent show che premia le più belle voci del Paese tra i sette e i quattordici anni condotto da Antonella Clerici, va in onda questa sera, sabato 7 febbraio, alle 21.30 su Rai 1 con la semifinale. In giuria Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt. 

Dopo le puntate di ‘Blind Auditions’, le tradizionali audizioni al buio distintive del programma, ogni coach ha formato la propria squadra composta da nove giovani cantanti, più uno per squadra già ammesso alla Finale grazie al ‘Super Pass’.  

Durante la Semifinale, i nove ragazzi di ciascun team si sfideranno divisi in tre terzine, e per ogni terzina i coach dovranno selezionare solo un concorrente da portare alla Finale. Al termine della puntata si scoprirà quali saranno i quattro giovani concorrenti per ciascun team (i tre selezionati dai coach in puntata, più il concorrente ‘Super Pass’) che si esibiranno nel gran Finale, in onda sabato 14 febbraio sempre in prima serata su Rai1, quando verrà decretato il vincitore della quarta edizione di The Voice Kids.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
9 ° C
10.1 °
8.8 °
80 %
2.1kmh
75 %
Sab
13 °
Dom
13 °
Lun
13 °
Mar
14 °
Mer
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1461)ultimora (1292)sport (73)Eurofocus (58)demografica (38)carabinieri (21)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati