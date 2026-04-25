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Tragedia a Fiumicino, auto travolge un pedone e si ribalta: un morto e tre feriti gravi

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Notte drammatica a Fiumicino, alle porte di Roma, dove un grave incidente stradale lungo via Coccia di Morto ha causato un morto e tre feriti gravi. Lo schianto è avvenuto poco dopo la mezzanotte del 25 aprile 2026, nei pressi dell’area del supermercato Conad, in direzione Focene. La vittima è un uomo che, secondo diverse segnalazioni raccolte sul posto, si trovava a piedi al centro della carreggiata al momento dell’impatto. Per cause ancora in corso di accertamento, è stato travolto da un’auto in transito che nello schianto si è ribaltata. Le tre persone che si trovavano nel veicolo sono state estratte e portate in codice rosso all’ospedale Grassi di Ostia.  

Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. La Polizia Stradale ha effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente, mentre i carabinieri hanno gestito la sicurezza dell’area. 

Via Coccia di Morto è rimasta chiusa per diverse ore durante la notte, con la viabilità completamente bloccata fino all’alba per consentire i soccorsi e la rimozione dei veicoli incidentati. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

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