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Trump al Corriere: “Scioccato da Meloni. Pensavo avesse coraggio, mi sbagliavo”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – “(A voi italiani) piace il fatto che la vostra presidente (del Consiglio, ndr) non stia facendo nulla per ottenere il petrolio? Piace alla gente? Non posso immaginarlo. Sono scioccato da lei. Pensavo che avesse coraggio, mi sbagliavo”. Così Donald Trump in un’intervista esclusiva al Corriere della Sera parlando di Giorgia Meloni. Ealla domanda se abbia parlato di questo con lei, replica: “No. Dice semplicemente che l’Italia non vuole essere coinvolta. Anche se l’Italia ottiene il suo petrolio da là, anche se l’America è molto importante per l‘Italia. Non pensa che l’Italia dovrebbe essere coinvolta. Pensa che l’America dovrebbe fare il lavoro per lei”. 

Il presidente americano insiste e dice “Non vuole aiutarci con la Nato, non vuole aiutarci a sbarazzarci dell’arma nucleare. E’ molto diversa da quello che pensavo…Non è più la stessa persona, e l’Italia non sarà lo stesso Paese, l’immigrazione sta uccidendo l’Italia e tutta l’Europa”.  

Trump torna poi a ripetere che l’Europa sta “distruggendo sé stessa dall’interno” con le sue politiche di immigrazione e con quelle legate all’energia: “Pagano i più alti costi del mondo per l’energia e non sono nemmeno pronti a battersi per lo stretto di Hormuz da dove la ricevono. Dipendono da Donald Trump perché lo tenga aperto”. Quando gli chiediamo se abbia chiesto all’Italia l’uso di dragamine per lo stretto di Hormuz, il presidente americano afferma: “Ho chiesto di inviare tutto quello che vogliono, ma non vogliono perché la Nato è una tigre di carta”.  

Il presidente americano ha replicato anche alle parole di Meloni, che aveva definito “inaccettabili” i suoi attacchi a Papa Leone XIV: “È lei che è inaccettabile perché non le importa se l’Iran ha una arma nucleare e farebbe saltare in aria l’Italia in due minuti se ne avesse la possibilità”. Il presidente ha inoltre ammesso di non parlare con Meloni “da molto tempo”. 

Trump è tornato anche all’attacco del pontefice, affermando che Leone “non capisce, e non dovrebbe parlare di guerra, perché non ha idea di quello che sta succedendo. Non capisce che in Iran hanno ucciso 42mila manifestanti lo scorso mese”. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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