IT: Tosi (Zendesk), ‘collaborazione tra Ai e agenti umani centrale in nostra piattaforma’ Video News 14 Aprile 2026 14:19 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Ai: Ghizzoni (Cisco), ‘offriamo soluzioni che mitigano i potenziali rischi’ Video News Ai: Ciarlini (Datapizza), ‘adattiamo formazione e soluzioni a necessità aziende’ Video News IT: Bazzi (Assist Digital), ‘nostra forza è competenza e capacità riorganizzativa’ Video News IT: Brugnoli (WeAreProject), ‘principali esigenze aziende sono Ai e cyber security’ Video News IT: Callegari (Innovio), ‘fattore umano centrale in cyber security, cruciale la formazione’ Video News Ai: Barnabò (Syllotips), ‘offriamo software che permette continuous improvement’ Video News L’Italia è il Paese europeo con più case disabitate Video News Vinitaly 2026: bilancio più che positivo per Terre de la Custodia Video News Arisa: “Ho sofferto per la mia immagine, ora ne faccio quello che voglio” Video News Donald Trump, l’attacco al Papa scuote la politica italiana Video News L’ex violento di Chiara Balistreri torna a casa: “Se mi succede qualcosa mi avrete sulla coscienza” Video News La fioritura in Trentino, magia di colori nelle valli delle mele Carica altri Firenze pioggia moderata enter location 16.6 ° C 17.9 ° 15.4 ° 71 % 1kmh 75 % Mar 16 ° Mer 17 ° Gio 23 ° Ven 25 ° Sab 26 ° Ultimi articoli Sport Virtus Lucca protagonista assoluta: Santangelo campione regionale, Cordoni d’argento al rientro Economia Più di 184mila posti letto e turisti sempre più fedeli: i numeri da primato dell’extralberghiero in Toscana Finanza Iran, riprende terreno il Bitcoin. Canepa: “Nasce circuito finanziario alternativo” Salute e Benessere Merzagora (Onda): “Boom di richieste per l’Open day psoriasi, 97 ospedali e 750 consulenze” Ambiente ed Energia La roadmap green dell’industria del vetro, dai consumi idrici alle rinnovabili SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Ai: Ghizzoni (Cisco), ‘offriamo soluzioni che mitigano i potenziali rischi’ Video News Ai: Ciarlini (Datapizza), ‘adattiamo formazione e soluzioni a necessità aziende’ Video News IT: Bazzi (Assist Digital), ‘nostra forza è competenza e capacità riorganizzativa’ Video news Video News Ai: Ghizzoni (Cisco), ‘offriamo soluzioni che mitigano i potenziali rischi’ Video News Ai: Ciarlini (Datapizza), ‘adattiamo formazione e soluzioni a necessità aziende’ Video News IT: Bazzi (Assist Digital), ‘nostra forza è competenza e capacità riorganizzativa’